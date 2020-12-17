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Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми к Новому году

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей». Документ опубликован на сайте Кремля в четверг, 17 декабря.

В документе говорится о единовременной выплате в размере пяти тысяч рублей гражданам с детьми в возрасте до восьми лет.

Соответствующие выплаты глава государства анонсировал в ходе ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 17 декабря в формате видеосвязи. Он выразил сожаление в связи с невозможностью проведения праздничных массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. «Мы договорились, что мы — страна и государство — тоже сделаем нашим детям подарок», — сказал он.

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