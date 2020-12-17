Россиянам объяснили порядок получения новогодних выплат на детей до восьми лет в размере пяти тысяч рублей. Информация о том, кому нужно подавать заявление на получение средств, появилась на сайте Госуслуг.

Тем, у кого есть счет, указанный по предыдущим выплатам на детей в 2020 году, не нужно подавать новое заявление — выплата будет произведена по реквизитам данного счета. Речь идет о счетах для полученных ранее выплат на детей до 3 лет и от 3 до 16.

Заявление нужно подавать, если такой счет был закрыт. Россиянам надо будет заполнить заявление об изменении реквизитов, средства поступят на новый счет. Оно также понадобится, если ребенок родился 1 июля 2020 года или позже, или в семье есть дети до восьми лет, на которых ранее не было выплат.

Ранее 17 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане с детьми до восьми лет получат единоразовую выплату в размере 5 тысяч рублей. Глава государства анонсировал их во время ежегодной пресс-конференции. Он также выразил сожаление из-за отсутствия массовых мероприятий в честь Нового года из-за пандемии и заявил, что страна и государство решили сделать детям подарок.

По словам первого замглавы социального комитета Совета Федерации Валерия Рязанского, выплаты затронут около 12 миллионов детей, на них пойдет около 60 миллиардов рублей. Он добавил, что для выплат правительство может задействовать резервный фонд.