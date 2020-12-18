Мишустин назвал срок рассмотрения заявлений на детские новогодние выплаты

Заявления на новогодние выплаты детям до семи лет будут рассматриваться в срок до пяти дней. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости в пятницу, 18 декабря.

«Заявления на выплату будут рассматриваться не более пяти дней, и после этого в течение следующих трех рабочих дней средства должны быть перечислены», — сказал глава правительства.

В Минтруде добавили, что выплаты полагаются в том числе семьям с детьми, которые родились после 18 декабря 2020 года. В ведомстве уточнили, что заявление можно будет подать до 1 апреля 2021 года, передает «Интерфакс».

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми к Новому году. В ходе состоявшейся 17 декабря большой пресс-конференции он выразил сожаление в связи с невозможностью из-за пандемии устроить детям массовые праздничные мероприятия. «Мы договорились, что мы — страна и государство — тоже сделаем нашим детям подарок», — сказал он.