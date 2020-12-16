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Минздрав назвал сумму страховых выплат медикам за работу с больными COVID-19

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Министерство здравоохранения России назвало сумму страховых выплат медикам за работу с больными COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости

Медицинские работники получили более 11 миллиардов рублей. Отмечается, что 395 страховых выплат на сумму более одного миллиарда рублей было произведено из-за смерти медиков. «На основании подпункта "б" пункта 2 Указа по временной нетрудоспособности было произведено 145 195 выплат на сумму более 9,91 миллиарда рублей», — сообщили в ведомстве.

В сентябре Минздрав России назвал число умерших медиков с коронавирусом. По последним данным министерства, страховые выплаты получили родственники 258 умерших медиков. Кроме того, в ведомстве заявили, что 71 тысяча медиков, которые заразились коронавирусом на работе, также получили компенсации.

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