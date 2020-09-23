Минздрав России назвал число умерших медиков с коронавирусом. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на ответ ведомства на запрос редакции.

По последним данным министерства, страховые выплаты получили родственники 258 умерших медиков. Кроме того, в Минздраве заявили изданию, что 71 тысяча медиков, которые заразились коронавирусом на работе, также получили компенсации.

Ранее чиновники называли разные данные по числу умерших медиков с COVID-19. Впервые его назвала директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Людмила Летникова в мае — тогда она заявила о 101 смерти. Затем, в июне, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила о смерти 489 медицинских работников с коронавирусом.

Спустя месяц глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что от коронавируса с начала пандемии умерли 40 врачей. Министр назвал это число «самым верным» и подчеркнул, что по этим случаям произведены единовременные страховые выплаты родственникам погибших.