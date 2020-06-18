В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Об этом сообщает ТАСС.
Случаи смерти российских врачей и медиков, заразившихся коронавирусом, подсчитывают как Минздрав, так и сами врачи, которые ведут неофициальный перечень под названием «Список памяти». По состоянию на 18 июня в нем указаны 444 медицинских работника.
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