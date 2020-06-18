Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

В оперативном штабе назвали российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 7790 инфицированных в 83 регионах страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба Москвы в четверг, 18 июня.

Больше всего заразившихся — в Москве и Московской области. Там зафиксировано 1040 и 667 случаев заболевания соответственно. Более 200 диагнозов COVID-19 за последние сутки поставили в Ханты-Мансийском автономном округе (243), Нижегородской и Свердловской областях (233 и 231), а также в Санкт-Петербурге (231).

Наименьшее число случаев коронавируса зарегистрировано в Магаданской области (два), а также в Севастополе, Еврейской автономной области и Республике Калмыкия (по четыре).

С учетом новых данных, всего в стране зафиксирован 561 091 случай заражения COVID-19. Более половины заболевших выздоровели, 7660 человек умерли.

Ранее, 17 июня, в России было выявлено 7843 новых случая коронавируса в 84 регионах. В оперштабе отмечали, что число вылечившихся россиян с коронавирусом в этот день значительно превысило число заразившихся.

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