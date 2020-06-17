Число вылечившихся россиян с коронавирусом превысило 300 тысяч

За последние сутки в России вылечились 10 036 зараженных коронавирусом. Всего с начала эпидемии выздоровели 304 342 россиянина с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф.

В Москве за сутки выписался 2271 пациент, в Московской области — 979. Следом за ними по числу выздоровевших идут Санкт-Петербург (716), Нижегородская (338), Воронежская (281), Тульская (237) области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (220).

Оперштаб отмечает, что по состоянию на 17 июня число вылечившихся россиян с коронавирусом значительно превышает число заразившихся. Так, за сутки в России заболели 7843 человека. Таким образом, выздоровевших (10 036) на две с лишним тысячи больше, чем заразившихся.

С учетом новых данных, всего в стране зафиксирован 553 301 случай заражения COVID-19. Более половины заболевших выздоровели, 7478 человек умерли.

По данным на 16 июня, число инфицированных в России превысило 545 тысяч — из них 8248 за сутки. Было зарегистрировано 7284 летальных исхода, выздоровели 294 306 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!