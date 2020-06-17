Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 553 тысячи

Общее число заразившихся коронавирусом россиян составило 553 301 в 85 регионах. Об этом в среду, 17 июня, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За сутки выявлено 7843 новых инфицированных. Зафиксировано 194 летальных исхода, полностью выздоровели 10 036 человек. За все время распространения вируса в стране зарегистрировано 7478 смертей, излечились 304 342 пациента.

По данным на 16 июня, число инфицированных в России превысило 545 тысяч — из них 8248 за сутки. Было зарегистрировано 7284 летальных исхода, выздоровели 294 306 человек.

Ранее сообщалось, что в России приступили к клиническим испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции. Первой группе добровольцев введут новую вакцину в ближайшее время по завершении двухнедельной изоляции. Основная цель первого испытания — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.

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