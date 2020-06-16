В России вылечилось почти 300 тысяч зараженных коронавирусом

За последние сутки в России вылечилось 9767 зараженных коронавирусом. Всего за время эпидемии поправилось почти 300 тысяч больных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве выписано 2874 пациентов, в Подмосковье — 918. Следом идут Петербург (232), Свердловская (234), Рязанская (225), Тульская (208) области, Мордовия (209). Сто и более излечившихся за день насчитывается в Ханты-Мансийском округе, Якутии, Алтайском крае, Хакасии, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Иркутской, Ульяновской, Ярославской, Курской, Мурманской, Пензенской, Архангельской, Ивановской, Белгородской, Оренбургской, Астраханской областях.

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