Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 560 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом в России составило 561 091 в 85 регионах. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За сутки выявлено 7 790 новых инфицированных. Зафиксировано 182 летальных исхода, полностью выздоровели еще 9 621 человек. За все время распространения вируса в стране зарегистрировано 7 660 смертей, излечились 313 963 пациента.

По данным на 17 июня, в России было выявлено 7843 новых инфицированных — общее число составляло 553 301. Сообщалось о 7478 летальных исходах, излечились 304 342 пациента.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выросла доля бессимптомных носителей коронавируса. Этот показатель составляет 50 процентов. Причем в отдельные дни доля заболевших COVID-19 граждан без симптомов достигала 60 процентов.

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