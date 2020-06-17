В России выросла доля бессимптомных носителей коронавируса. Этот показатель составляет 50 процентов, сообщила в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Причем в отдельные дни доля заболевших COVID-19 граждан без симптомов достигала 60 процентов. «В целом по статистике это около 50 процентов активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой. И это очень хороший показатель для страны, потому что это наше активное выявление», — рассказала Попова.

По данным на 10 июня этот показатель составлял 45 процентов. А иммунитет к коронавирусу обнаружили у 14 процентов населения страны.

В России за последние сутки было выявлено 7843 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 553 тысячи. Из них более 304 тысяч выздоровели, свыше 7,4 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

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