Названа доля россиян с иммунитетом к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу имеет 14 процентов населения страны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на основании проведенных тестов на антитела к COVID-19, передает «Интерфакс» в среду, 10 июня.

По ее словам, такие выводы были сделаны после тестирования примерно 650 тысяч человек в 46 субъектах страны. Попова отметила, что «лучше всего иммунитет вырабатывается у детей». Так, среди несовершеннолетних до 17 лет антитела обнаружили у 20 процентов протестированных. У лиц старше 65 лет иммунитет к коронавирусу вырабатывается хуже — антитела имеют лишь 11 процентов из них.

Попова добавила, что, помимо тестов на антитела, в России провели также 13,5 миллионов тестирований непосредственно на наличие инфекции. Их результаты показывают «четкую тенденцию снижения темпов прироста», число бессимптомных носителей вируса достигает 45 процентов. Все это, по словам главы Роспотребнадзора, говорит о высоком качестве тестирования россиян.

Кроме того, по мнению Поповой, коронавирус «навсегда с нами».

По состоянию на 10 июня, в России было выявлено 8404 заразившихся COVID-19. С учетом новых данных, число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии составило 493 657. Более половины инфицированных (252 783 человека) выздоровели и выписались. Еще 6358 пациентов с коронавирусом скончались.

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