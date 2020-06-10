Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса

В оперативном штабе назвали российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 8404 инфицированных в 83 регионах страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба Москвы в среду, 10 июня.

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Наибольшее число заражений фиксируется в Москве (1195), Московской области (735), Санкт-Петербурге (313) и Нижегородской области (304). В Свердловской и Воронежской областях зафиксировано 284 и 242 случая коронавируса соответственно. Менее 200 человек заразились COVID-19 за стуки в Ханты-Мансийском автономном округе (197), в Ростовской (192) и Иркутской областях (182), а также в Красноярском крае (174).

Меньше всего случаев фиксируется в Еврейской автономной области и Чукотском автономной округе — 6 и 2 случая соответственно. По 11 случаев выявили в Республике Крым и Магаданской области. Еще 14 диагнозов «коронавирус» в последние сутки поставили в Республике Алтай.

С учетом новых данных, число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии составило 493 657. Более половины заразившихся (252 783 человека) выздоровели и выписались. Еще 6358 пациентов с коронавирусом скончались.

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