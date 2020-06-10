Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 500 тысячам

Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии приблизилось к 500 тысячам. Об этом в среду, 10 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Как отмечает оперштаб, к данному моменту в России зафиксированы 493 657 случаев заражения в 85 регионах. За весь период 6 358 человек скончались, 252 783 человека излечились.

По данным на 9 июня в стране было выявлено 485 253 случая инфицирования в 85 регионах. Сообщалось, что с начала эпидемии было зафиксировано 6142 летальных исхода, 242 397 человек выздоровели.

Ранее в июне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по всей стране, несмотря на постепенное снятие ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, сохранится масочный режим. По ее словам, россияне должны соблюдать осторожность до тех пор, пока не создана вакцина от вируса.

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