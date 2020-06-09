В России вылечили половину пациентов с коронавирусом

Почти половина пациентов с коронавирусом вылечились в России с начала эпидемии. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Из 485 253 заразившихся COVID-19 по стране 242 397 человек выздоровели. Таким образом, доля выздоровевших составила 49,96 процента.

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Кроме того, за последние сутки выписались 11 709 пациентов с коронавирусом. Больше выздоровевших было только 26 мая — в тот день этот показатель составил 12 331.

Также за последние сутки коронавирус обнаружили у 8595 человек. По информации ТАСС, суточный показатель роста заболеваемости снизился до 1,8 процента, обновив минимум для России.

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