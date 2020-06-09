Число умерших россиян с коронавирусом превысило шесть тысяч

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 6142, за последние сутки зафиксирован 171 летальный исход. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во вторник, 9 июня.

6142 человека умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 9 июня

За последние сутки в России выявлено 8595 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 485 253 жителей.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 9 июня превысило 7,1 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 119,1 тысячи. За весь период пандемии скончались 406 522 пациента, 3,29 миллиона человек выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!