В России число заразившихся коронавирусом превысило 485 тысяч

Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 485 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Точное количество инфицированных в России за весь период пандемии — 485 253, выздоровели 242 397 человек.

За последние сутки выявили 8595 инфицированных в 85 регионах. Также за сутки зафиксирован 171 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 6142 человека.

Ранее 9 июня сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7,1 миллиона. Пандемия охватила 188 стран. В мире заражен 7 118 471 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 119,1 тысячи. За весь период пандемии скончались 406 522 пациента, 3,29 миллиона человек выздоровели.

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