Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Москве (1572), Подмосковье (739) и Санкт-Петербурге (318). Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Всего в России за сутки выявили 8595 новых случаев коронавируса в 83 регионах.

Более ста новых случаев зафиксировали в Нижегородской области (292), Свердловской области (242), Воронежской области (220), Иркутской области (206), Ростовской области (187), Красноярском крае (157), Ханты-Мансийском автономном округе (149), Смоленской области (143), Челябинской области (143), Пензенской области (138), Орловской области (125), Тульской области (109), Ивановской области (108), Дагестане (107) и Новосибирской области (104).

Меньше всего случаев заражения выявлено в Чукотском автономном округе (4), Еврейской автономной области (3) и в Калмыкии (1).

Всего на 9 июня в России выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 6142 смертельных исхода, выздоровели 242 397 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!