Власти Москвы объяснили необходимость носить маски здоровым людям

Столичные власти объяснили необходимость здоровым людям носить маски в общественных местах и проиллюстрировали это инфографикой. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на департамент транспорта Москвы.

На иллюстрации показана вероятность заразиться коронавирусом в случае с маской и без. Так, если носитель вируса не надел ее, то находящийся рядом с ним человек в маске заразится с вероятностью в 70 процентов. Если инфицированный носит средства защиты, то передаст инфекцию здоровому соседу без маски в пяти процентах случаев. Если оба гражданина будут в масках, то риск заражения снизится до 1,5 процента.

Изображение: Дептранс Москвы

Примерно половина выявленных в России случаев инфицирования коронавирусом приходится на бессимптомных носителей. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что с начала эпидемии таких зараженных стало более чем в два раза больше.

По данным на 17 июня, в стране зарегистрировано 553 тысячи фактов инфицирования. 241 тысяча пациентов еще не вылечились и являются носителями вируса. 7478 больных умерли.

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