Раскрыта истинная эффективность масок в защите от коронавируса

Ученые Никосийского университета на Кипре раскрыли, что медицинские маски не обеспечивают полную защиту от коронавируса при повторяющемся кашле, из-за которого их эффективность снижается. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

С помощью компьютерных моделей исследователи проследили за распространением мелких капель, выпущенных в воздух при кашле и чихании в случае, если на человеке надета маска. Специалисты уже показали, что без маски капли слюны могут пролетать 5,5 метра за пять секунд. Результаты новой работы продемонстрировали, что маска действительно препятствует распространению капель, однако ее истинная способность к фильтрации ухудшается при постоянном кашле, когда человек болеет.

Даже при ношении маски капли могут перемещаться на расстояние до одного метра при легком кашле. Это средство индивидуальной защиты не способно полностью устранить распространение жидких частиц разных размеров. По словам ученых, это показывает, что социальное дистанцирование остается главным способом профилактики инфекции.

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