Раскрыт способ повторного использования медицинской маски

Группа американских ученых раскрыла способы обеззараживания и повторного использования масок для медицинских работников. Отчет, опубликованный на сайте консорциума, подготовлен с учетом пандемии коронавируса и дефицита защитных средств.

В качестве тестового образца специалисты взяли респиратор типа N95, рекомендованный для использования в медицине. Для обеззараживания средств защиты выделили три распространенных способа — термообработка, обработка ультрафиолетом и парами перекиси водорода (VPH). Термическая обработка респиратора при температуре 60-75 градусов Цельсия в течение 30 минут показала успешное уничтожение большинства бактерий. Для более эффективной стерилизации масок следует повысить температуру и влажность воздуха до 70 градусов Цельсия и 85 процентов соответственно.

УФ-обработка также показала свою эффективность против похожих на SARS-CoV-2 вирусов, однако эксперты попросили обратить внимание на стропы респиратора, на которых могут остаться биологические объекты. Ученые не гарантируют, что ультрафиолетовые лучи могут проникнуть в труднодоступные места защитного средства. Метод стерилизации с помощью паров перекиси водорода был признан наиболее успешным при условии, что весь процесс выполняется правильно. Эксперты отметили, что после 50 циклов обработки, каждый из которых длится от четырех до восьми часов, стропы и другие элементы респиратора могут прийти в негодность.

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Консорциум ученых предложил американским врачам ознакомиться с рекомендациями по обработке защитных аксессуаров и действовать исходя из ситуации и запасов масок в каждом конкретном медицинском учреждении. При этом специалисты уточнили, что маски N95 тестировались с помощью похожих на SARS-CoV-2 образцов вирусов, поэтому возможен риск заражения при повторном использовании деактивированных респираторов. В отчете говорится, что респираторы N95 предназначены для врачей, использование и обеззараживание их в быту неэффективно.

Ранее международный коллектив ученых пришел к выводу, что ношение масок целесообразно как для больных, так и для людей с симптомами коронавируса. Проведенное с помощью 246 пациентов исследование показало, что в почти 50 процентах случаев маски снижают количество вирусов, выделяемых в атмосферу с дыханием. 4 апреля Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали всем американцам надевать маски в общественных местах.

6 апреля в России ввели ограничения на продажу масок, перчаток и прочих средств защиты. Отныне продавать защитные аксессуары могут только компании с фармацевтической лицензией, также наценка на медицинские изделия не может составлять более 10 процентов.

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