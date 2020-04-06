В России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов

Правительство России вводит ограничения на оптовую и розничную продажу некоторых медицинских изделий, в том числе масок. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Отныне продавать маски, респираторы и перчатки могут только компании с фармацевтической лицензией. На каждом этапе продаж цена на эти медицинские изделия может повышаться не более чем на 10 процентов. Кроме того, наценка не должна превышать 10 копеек за единицу товара.

Руководители регионов должны в течение трех дней сообщить о запасах соответствующих товаров, а также о потребности в них. Неисполнение соответствующего поручения является нарушением ограничительных мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических, и влечет за собой ответственность, говорится в документе.

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