Xiaomi создала маску от коронавируса

Huami, дочерняя компания Xiaomi, создала защитную маску для лица, способную защитить от коронавируса. Об этом представители бренда сообщили в телефонном интервью для TechCrunch.

Маска Aeri, в отличие от дешевых аналогов на рынке, создана из пластика и фильтрующих элементов. Отличительной особенностью аксессуара является прозрачность материалов — при ее ношении лицо пользователя не будет скрыто. По словам Huami, это позволит владельцам масок продолжать пользоваться смартфонами с функцией разблокировки по лицу.

Также Aeri получила встроенную ультрафиолетовую лампу, которая необходима для дезинфекции фильтрующих элементов. Обеззараживание длится 10 минут и начинается в тот момент, когда пользователь подключает маску к источнику питания через USB. Huami заметила, что такой способ очищает лишь внутренние компоненты аксессуара — внешнюю часть маски все равно придется дезинфицировать вручную.

Защитный фильтр Aeri рассчитан на срок до полутора месяцев, по истечению ресурса его нужно будет заменить. Модульная конструкция устройства позволяет докупать дополнительные детали и модернизировать защитное средство: в частности, владельцы девайса могут установить вентилятор, способствующий усиленному притоку воздуха.

По словам представителя Huami, по уровню фильтрации воздуха устройство можно сравнить с масками N95. Разработку и выпуск гаджета планируют завершить в течение 6-12 месяцев, стоимость защитного девайса не сообщается.

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