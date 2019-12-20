Xiaomi выпустит наушники с пульсометром

Дочерняя компания Xiaomi Huami представит наушники с функцией замера пульса. Аксессуар покажут на январской выставке CES 2020, сообщает Gizmochina.

Устройство получит название Amazfit TWS Earbuds. Это будет полностью беспроводная гарнитура с повышенной звукоизоляцией и функцией шумоподавления. Представитель компании подтвердил, что аксессуар получит датчик для замера пульса.

Huami уточнила, что кроме наушников представит целую линейку продуктов, ориентированных на здоровый образ жизни. В частности, гарнитура Amazfit TWS Earbuds будет позиционироваться как продвинутое устройство для увлекающихся фитнесом пользователей и атлетов.

Выставка Consumer Electronics Show 2020 пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 10 января. Huami — дочерняя компания Xiaomi, в частности, она занимается производством фитнес-трекеров Mi Band и смарт-часов Amazfit.

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