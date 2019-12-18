Xiaomi выпустит электрический мопед

Компания Segway-Ninebot, которая принадлежит Xiaomi, собирается выпустить электрический мопед. Релиз устройства состоится на выставке CES 2020 в январе, передает The Verge.

Компания представит две линейки скутеров на электротяге. Первая, Ninebot eScooter, будет представлять из себя мопед на электроприводе с светодиодными фарами, цифровым дисплеем, дисковыми тормозами и просторным багажником. Линейка включает в себя пять транспортных средств. Топовая модель E200P может разгоняться примерно до 100 километров в час, иметь двойной литий-ионный аккумулятор, запас хода 200 километров. Разгон до 40 километров в час займет три секунды.

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Младшая линейка скутеров называется Ninebot eMoped и будет продаваться лишь в трех версиях с запасом хода 39, 59 и 74 километров. Максимальная скорость eMoped будет ограничена 24 километрами в час. Скутер получит педали, то есть его можно будет использовать как обычный велосипед.

Стоимость Ninebot eScooter и eMoped не сообщается. Полноценный релиз линеек мопедов на электрической тяге состоится в Неваде на выставке Consumer Electronics Show 2020 в январе.

Segway — американский производитель двухколесных транспортных средств, с 2015 года является частью китайской корпорации Ninebot Inc. В этом же году совместное предприятие Ninebot-Segway вошло в экосистему Xiaomi.

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