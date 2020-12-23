Путин поддержал предложение единороссов удвоить выплаты врачам в праздники

Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» сделать выплаты врачам, борющимся с коронавирусом в новогодние праздники, в двойном размере. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 декабря.

Российский лидер обратил внимание, что работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. Однако в Трудовом кодексе не указано требование об аналогичном увеличении выплат для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом, заметил он.

«В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — заключил президент в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по нацпроектам.

Ранее на заседании Путин также поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Президент отметил, что у россиян много праздников в Новый год и «одним больше, одним меньше, там уже, наверное, не убудет от нас».