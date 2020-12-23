Путин поддержал предложение единороссов о выходном 31 декабря

Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Глава государства поддержал эту идею, сообщает ТАСС.

По словам Неверова, решение сделать 31 декабря выходным принято уже во многих регионах. «"Единая Россия" предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник и последний день года», — объяснил он в ходе расширенного заседания Госсовета.

31, действительно, уже там очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется. Поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать Владимир Путин

Президент отметил, что у россиян много праздников в Новый год и «одним больше, одним меньше, там уже, наверное, не убудет от нас».

Сорок регионов уже объявили 31 декабря выходным

Первым такое решение принял врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Следом эту идею поддержали и в других регионах, в том числе — в Санкт-Петербурге.

Какие регионы сделали 31 декабря выходным Камчатка

Алтай

Санкт-Петербург

Севастополь

Крым

Татарстан

Бурятия

Карелия

Мордовия

Кабардино-Балкария

Чувашия

Тува

Еврейская автономная область

Ненецкий автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ставропольский край

Забайкальский край

Архангельская область

Белгородская область

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Иркутская область

Кировская область

Костромская область

Курская область

Ленинградская область

Магаданская область

Мурманская область

Орловская область

Пензенская область

Рязанская область

Саратовская область

Тамбовская область

Томская область

Тульская область

Ульяновская область

Ярославская область

Ингушетия

Рабочий день в объявивших 31 декабря выходным регионах перенесли на 26 декабря.

В Москве решения о выходном в последний день 2020 года пока не приняли.

Каждый второй россиянин поддерживает идею объявления 31 декабря выходным

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 48 процентов жителей страны хотели бы отдыхать в последний день года. 37 процентов респондентов объяснили свое желание нехваткой времени, еще 25 процентов заявили, что в этот день «никто толком не работает» из-за сокращения графика или корпоративов.

48 процентов россиян хотят отдыхать в последний день года

Обратного мнения придерживаются 14 процентов, еще 36 процентов отнеслись к этой идее безразлично.

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Если работодатель выступает с такой инициативой, то ему необходимо вместе с этим разобраться с вопросом об оплате данного дня, заявил руководитель ведомства Иван Шкловец. По его словам, сделать это можно с помощью издания локального нормативного акта, в котором будет предусмотрена оплата за последний день года.

При этом Шкловец подчеркнул, что предоставить сотруднику дополнительный день отдыха без сохранения зарплаты можно только, если он сам обратился с подобной просьбой.

Ранее Госдума отклонила законопроект о постоянном выходном 31 декабря

Сделать последний день года выходным днем по всей стране на постоянной основе предложили депутаты от ЛДПР. Законопроект был отклонен Госдумой на пленарном заседании 26 ноября.

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Инициативу внесли в парламент в ноябре 2019 года. Согласно документу, перенос выходных дней следовало осуществлять таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным. При этом общее количество нерабочих дней предполагалось оставить тем же.

В 2021 году 31 декабря уже точно будет выходным

В 2021-м эта дата выпадает на пятницу. При этом суббота 20 февраля будет рабочей, чтобы после длинной недели у россиян было три выходных дня — с воскресенья 21 февраля по вторник 23 февраля.

Всего в 2021 году в России будет семь длинных выходных. Зимой — с 1 по 10 января и с 21 по 23 февраля. Весной — три праздничных дня в марте (6-8 числа) и шесть в мае (1-3 и 8-10 числа). Еще три выходных назначены на 12-14 июня, четыре — на 4-7 ноября.