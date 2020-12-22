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Роструд напомнил о праве работодателя объявить 31 декабря выходным

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Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Роструд напомнил о праве работодателя объявить 31 декабря выходным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ведомства Ивана Шкловеца.

Шкловец отметил, что 31 декабря может стать для сотрудников нерабочим, если им предоставят дополнительный день отдыха. Он подчеркнул, что, если работодатель выступает с такой инициативой, то ему необходимо вместе с этим разобраться с вопросом об оплате данного дня. По его словам, сделать это можно с помощью издания локального нормативного акта, в котором будет предусмотрена оплата за последний день года. При этом руководитель ведомства рассказал, что предоставить сотруднику дополнительный день отдыха без сохранения зарплаты можно только, если он сам обратился с подобной просьбой.

Глава Роструда также добавил, что в этом году 31 декабря выпадает на четверг и предшествует праздничному нерабочему дню, в связи с чем продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

Ранее сообщалось, что четверть россиян планируют провести новогодние праздники за работой или подработкой. По данным сервиса «Работа.ру», пять процентов жителей России во время каникул собираются приступить к изучению новой профессии, а два процента — пройти курсы повышения квалификации.

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