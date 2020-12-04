В России захотели усовершенствовать институт самозанятости. Решением вопроса займется Минэкономразвития совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), сообщается на сайте общественного движения.

Представители ведомства и движения провели видеоконференцию, на которой обсудили данную тему и договорились создать координационный совет (онлайн-площадку) в который будут включены представители Федеральной налоговой службы (ФНС) и Роструда — для регулирования и совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан. Стороны также пришли к мнению, что закон о самозанятых и трудовое законодательство отражают все потребности рынка, и вводить корректировки необходимости нет.

Участники совещания договорились проводить программы информирования: как для самозанятых — в целях ознакомления с налоговым режимом, так и для бизнеса — для разъяснения правильной работы с самозанятыми соотечественниками.

Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова пояснила, что самозанятость — новый налоговый режим, и в регионах страны его реализуют при разной степени вовлеченности физических лиц. «Это порождает большое количество вопросов и предложений по его применению. Площадка ОНФ позволит обеспечить эффективную коммуникацию представителей бизнеса и самозанятых, имеющих активную позицию, с органами власти», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области власти увеличили суммы антикризисных займов для предпринимателей и самозанятых. Новые способы поддержки бизнеса входят в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Отмечалось, что упомянутый нацпроект реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина.