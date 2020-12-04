В Ярославской области придумали новый способ поддержки бизнеса

В Ярославской области власти увеличили суммы антикризисных займов для предпринимателей и самозанятых. Новые способы поддержки бизнеса входят в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», передает сайт «Секрет фирмы».

Так, бизнес теперь может получить до пяти миллионов рублей займа сроком до двух лет и по ставке два процента. При этом цель займа может быть почти любой — покупка оборудования, недвижимости, ремонт и многое другое.

В настоящее время в Ярославской области более 5200 жителей уже зарегистрировались самозанятыми, поддержка которых теперь тоже стала частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.