Тульских предпринимателей обучат основам бизнеса

В Туле предпринимателей обучат основам бизнеса в рамках образовательной программы «Действуй» бизнес-акселератора ISLA при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Об этом сообщает «Тульская пресса».

Уточняется, что программа входит в проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Опытные тренеры расскажут участникам о дизайн-мышлении, lean-подходе в бизнесе, бизнес моделях, HADI-циклах и многом другом.

«Действуй» рассчитана на действующих предпринимателей и тех, кто только начинает заниматься бизнесом. Кроме того, программа будет полезна для граждан, которые хотят попробовать себя в наставничестве, экспертов в бизнес-сфере, project-менеджеров.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.