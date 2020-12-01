Саратовцев научат развивать мышление предпринимателя

В саратовском центре «Мой бизнес» пройдет онлайн-семинар «Мышление предпринимателя», в рамках которого участникам расскажут, как стать бизнесменом. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Трехчасовой онлайн-семинар пройдет 10 ноября. Все желающие научатся работать с мышлением, чтобы достигать поставленных задач, осознают свои ресурсы и смогут использовать их в работе. Кроме того, участники узнают, как управлять стрессовыми ситуациями и прокачивать коммуникативные навыки.

Мероприятие проводится Центром «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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