В Удмуртии открыли новые центры «Мой бизнес»

В городах Удмуртии открыли шесть новых центров «Мой бизнес», сотрудники которых будут обслуживать предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В Удмуртии открылось шестое отделение центра "Мой бизнес". Последний филиал учреждения, который открыли в год предпринимательства, заработал в Глазове. Он будет работать с предпринимателями из Глазова, Глазовского, Юкаменского, Ярского, Красногорского и Балезинского районов», — указано в сообщении.

Таким образом, местные бизнесмены получат доступ к разным мерам поддержки, в том числе смогут записаться на очную консультацию по налогообложению и бухучету, юридическим вопросам, подбору персонала, маркетингу, продвижению.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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