Приморским предпринимателям расскажут о создании франшиз

Приморским предпринимателям на онлайн-семинарах расскажут об особенностях и юридических нормах внедрения маркировки товаров и создании франшиз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Уточняется, что семинары организует центр «Мой бизнес» в рамках всемирной недели предпринимательства для бизнесменов и самозанятых края.

«С 16 по 19 ноября в вечернее время бизнесмены могут узнать все этапы создания франшиз — от основ франчайзинга в России и мире, упаковки и создания сети до методов продвижения франшиз как онлайн, так и офлайн, а также их вывода на зарубежные рынки <…> В пятницу, 20 ноября, пройдет вебинар, на котором эксперты расскажут про особенности маркировки товаров в 2021 году», — указано в сообщении.

Обучение бизнесменов организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.