Власти Рязанской области профинансируют работу Регионального центра компетенций

Власти Рязанской области профинансируют работу экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) по повышению производительности труда на предприятиях, не подходящих под критерии профильного национального проекта. Об этом сообщил губернатор региона Николай Любимов, его слова приводятся на сайте местного правительства.

«В целом очень обнадеживают и результаты работы по целевым показателям. Это, в первую очередь, сокращение объемов незавершенного производства, времени протекания процесса и увеличение выработки продукции. Кроме условий и возможностей предприятиям повысить производственную эффективность и получить финансовую господдержку национальный проект помог всему бизнес-сообществу, власти, всем институтам инфраструктуры господдержки объединиться», — сказал Любимов.

При этом он отметил, что из-за жесткого отбора сотни малых промышленных предприятий находятся вне работы нацпроекта. «С точки зрения развития региональной экономики их участие и вовлеченность в общее дело не менее важны, чем вклад промышленных гигантов. Доступность квалифицированной помощи экспертов Регионального центра компетенций в запуске процессов улучшений на производствах должна быть равной для всех», — добавил глава Рязанской области.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.