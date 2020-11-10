Крупнейший в России вагоноремонтный завод внедрит бережливые технологии

Крупнейший в России завод по ремонту железнодорожных вагонов — Кузбасское вагоноремонтное предприятие (КВРП, входит в группу компаний «Новотранс») — в моногороде Прокопьевске внедрит бережливые технологии в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом ТАСС сообщил министр труда и занятости Кемеровской области Алексей Гришин.

По его словам, бережливые технологии помогут предприятию ускорить ремонт грузовых вагонов и повысить общую производительность за год не менее чем на десять процентов. «В этом году на КВРП была запущена вторая очередь производства, что сделало предприятие крупнейшим вагоноремонтным заводом России. Производственные мощности сегодня позволяют ремонтировать до 2,5 тысячи вагонов ежемесячно», — рассказал Гришин.

Внедрять бережливые технологии на заводе будут при участии консультантов Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда. Они уже выбрали пилотный поток и провели анализ производственных процессов, чтобы выявить факторы, которые снижают производительность. «По итогам анализа установлено, что только подготовка и транспортировка комплектующих на некоторых этапах занимает до 40 процентов рабочего времени, кроме того, загрузка происходит неравномерно, из-за чего может снижаться выработка персонала цеха и зарплата», — пояснил министр.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.