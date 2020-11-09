Сотрудники якутских предприятий обучатся бережливому производству

Сотрудники пяти предприятий Якутии пройдут обучение основам бережливого производства в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского министерства экономики.

В июне текущего года были подписаны соглашения об участии якутских предприятий в нацпроекте. Речь идет о компаниях «Железные дороги Якутии», «Полярные авиалинии», «Якутская птицефабрика», «Якутский хлебокомбинат» и «РИК Автодор».

Бережливому производству обучились уже 63 сотрудника. «Отбор [на обучение] проходил на самих предприятиях, были отобраны наиболее мотивированные сотрудники, которые в будущем возглавят процессы изменения культуры производства. Пандемия не повлияла на количество обучающихся и обучение вызвало живой интерес», — рассказали в пресс-службе Минэкономики Якутии.

Занятия проводят тренеры-консультанты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда в очной форме на площадке предприятия-участника нацпроекта, длительность обучения — три дня.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.