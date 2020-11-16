Саратовцам помогут запустить бизнес

Саратовский центр «Мой бизнес» запустит акселерационную программу «Хочу в бизнес», в рамках которой жителям помогут запустить собственное дело. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Прием заявок уже открыт. Участники пройдут пять образовательных модулей, в рамках которых смогут освоить все вопросы, касающиеся предпринимательства. Обучать их будут опытные наставники, которые дадут ученикам не только теоретические знания, но и практические задания.

Программа стартует 23 ноября и продлится 4 недели до 16 декабря. Мероприятие проводится центром «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.