Самарские самозанятые поучаствуют в конкурсе «Я — БРЕНД!»

В Самарской области пройдет конкурс для самозанятых «Я — БРЕНД!», который организует Минэкономразвития по области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает «Волганьюс».

«Нам нужно выводить их [самозанятых] из тени, предлагая более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя», — отметил губернатор области Дмитрий Азаров.

Для участия в конкурсе всем желающим необходимо подать заявку до 20 ноября. А итоги будут известны уже 30 ноября. Обладатель гран-при получит грант в размере 50 тысяч рублей, а самозанятый, выигравший приз зрительских симпатий, — профессиональную коммерческую видеосъемку.

В России с 1 января 2019 года появился в качестве пилотного проекта специальный налоговый режим для самозанятых. В 2020 году его действие распространилось на многие регионы страны, в том числе на Самарскую область.

Ранее сообщалось, что правительство России распространит все меры государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства на самозанятых. Они смогут обратиться в центры «Мой бизнес» за консультациями, образовательной поддержкой и необходимыми услугами. Предусматривается также возможность получения финансовой поддержки, которая предоставляется государственными микрофинансовыми организациями и региональными гарантийными организациями.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.