В Самаре создали программы помощи самозанятым

В Самаре созданы специальные программы помощи самозанятым, которые курирует региональное Министерство экономического развития и инвестиций. Поддержка оказывается в том числе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», передает ProGorodSamara.ru.

«В Самарской области уже действуют многие образовательные программы для граждан, применяющих специальный налоговый режим [для самозанятых], мы запустили "Кейсы" с набором самых актуальных услуг для успешного старта в бизнесе, в ноябре планируем провести конкурс "Я — бренд"», — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По его словам, указанные меры позволяют вовлекать самозанятых в предпринимательство, предоставляя им возможность перейти на следующую ступень развития своего дела.

Ранее сообщалось, что правительство России распространит все меры государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства на самозанятых. Они смогут обратиться в центры «Мой бизнес» за консультациями, образовательной поддержкой и необходимыми услугами. Предусматривается также возможность получения финансовой поддержки, которая предоставляется государственными микрофинансовыми организациями и региональными гарантийными организациями.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.