Для предпринимателей Якутии запустили бесплатные онлайн-курсы

В Якутии для предпринимателей запустили бесплатные онлайн-курсы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом в среду, 21 октября, рассказали ТАСС в автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Бизнес-школа» Республики Саха (Якутия) при региональном министерстве предпринимательства, торговли и туризма.

«Пандемия коронавируса поменяла привычный уклад жизни, перевела на дистанционное обучение не только школьников и студентов, но и предпринимателей республики. С первых дней появления вируса в нашей республике бизнес-школа предпринимала все возможные действия для того, чтобы участники программ чувствовали себя комфортно. Применялись все возможные санитарные средства. А уже в конце марта бизнес-школа перевела все программы в онлайн», — отметили там.

Курсы проводятся по темам: дизайн мышление, азбука предпринимателя, самозанятость. В настоящее время уже состоялись более 100 дистанционных курсов.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.