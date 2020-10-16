В Югре собрались «выращивать» предпринимателей

В Югре Фонд поддержки предпринимательства совместно с Корпорацией МСП собрались растить и сопровождать предпринимателей, предоставив им всестороннюю поддержку. Об этом сообщает «Югра ТВ».

Уточняется, что в регионе реализуют программы «Выращивание» и «Сопровождение», в рамках которых компаниям помогут настроить бизнес-процессы, а также реализовать новые масштабные проекты, с которыми тяжело справиться в одиночку.

«5 октября в Минюсте был утвержден приказ по изменениям в 209 закон, который позволяет теперь и самозанятым гражданам этой возможностью воспользоваться. И всем нашим компаниям нефтесервисным и прочим, которые раньше не попадали в 209 закон как производители работ и услуг подакцизных. Поэтому достаточно широко у нас спектр расширяется. Мы ждем теперь вообще всех заинтересованных в развитии», — отметил генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергей Стручков.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.