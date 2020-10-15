Ремесленников Удмуртии научат продавать свои изделия через интернет

В Удмуртии ремесленников научат продвигать и продавать свои изделия через онлайн-магазины в интернете. Такую возможность они получат в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«В Удмуртии начал работу первый ремесленный акселератор, 23 Дома Ремесел со всей республики более двух месяцев будут получать новые знания и развивать навыки в продвижении своих изделий через продажи в онлайн-магазинах», — отметили там.

Практикумы в рамках акселератора будут проходить онлайн по следующим направлениям: целеполагание и мотивация, бизнес-процессы, продажи, маркетинг, управление, командообразование.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.