В Оренбуржье нашли новые способы поддержать бизнес

В Оренбуржье нашли новые способы поддержки бизнесменов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает RIA 56 со ссылкой на правительство региона.

Уточняется, что нововведения касаются самозанятых и региональных гарантийных организаций. Таким образом, у них появится возможность взять займ на сумму до 1 миллиона рублей. Кроме того, для самозанятых доступна гарантийная помощь фондов содействия кредитованию, льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов. Также предпринимателям начнут предоставлять бесплатную консультацию о ведении бизнеса.

«В помощь самозанятым во многих банках созданы специальные сервисы, позволяющие пользователям самостоятельно формировать чеки и оплачивать налоги. Предприниматели могут заключать контракты, легально осуществлять поставки юридическим лицам, получать микрозаймы и пользоваться всеми мерами поддержки», — сказал министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Денис Гончаров.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.