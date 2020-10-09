В Ингушетии во время пандемии возросло число работников бизнеса

С начала года в Ингушетии число работников в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) возросло на 8 процентов. Это стало возможно в том числе благодаря поддержке бизнеса во время пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Махмуд-Али Калиматова.

«На сегодняшний день среднесписочная численность работников субъектов МСП составила 5,3 тысячи человек, что больше на 8 процентов показателя на начало года и говорит о результативности мер, принятых в целях сохранения штатной численности предприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции», — отметил он.

Калиматов подчеркнул, что объем налогов, уплаченных субъектами МСП в 2019 году, на 24,2 процента больше, чем в 2018 году. Так, бизнес заплатил 803 миллиона рублей.

Субъекты предпринимательства Ингушетии во время пандемии получили разные виды поддержки, в том числе снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения в два раза, увеличение объемов доли закупок у МСП до 30 процентов, докапитализация регионального фонда, расширение эквайринга.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.