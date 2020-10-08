Московский бизнес получил кредиты с гарантиями на миллиарды рублей

В Москве субъекты малого и среднего бизнеса по итогам января-сентября 2020 года получили более 16 миллиардов рублей кредитов с гарантийной поддержкой Фонда содействия кредитованию малого бизнеса столицы. Об этом этом сообщается в четверг, 8 октября, на официальном портале мэра и правительства столицы.

«Так, 60 процентов объема поручительств оформили малые предприятия, 24 процента — микропредприятия, а 16 процентов — средний бизнес», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Уточняется, что большую часть предоставленных гарантий фонд направил на обеспечение кредитов на пополнение оборотных средств. Соответствующая гарантийная поддержка производится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.