Бизнесу Чукотки выдали микрозаймы на 110 миллионов рублей

На Чукотке бизнесмены получили в 2020 году микрозаймы на льготных условиях на общую сумму более 110 миллионов рублей. Об этом сообщила ТАСС сотрудник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО Дина Иванова.

Уточняется, что займы были выданы микрофинансовой организацией, которая создана в регионе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Эта государственная мера поддержки позволяет малому бизнесу округа получить микрозайм под процент, который существенно ниже предлагаемого коммерческими банками. И во время сложной экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, льготные процентные ставки были еще дополнительно снижены — с 7-10 процентов до 4,25 процента годовых», — отметила Иванова.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.