В российском регионе завершилась образовательная программа для пчеловодов

Образовательная программа для производителей меда, организованная центром «Мой бизнес», завершилась в Приморском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального центра поддержки экспорта (ЦПЭ), акселератор прошло 16 местных компаний, а победитель проведенного в рамках программы конкурса отправится в Уфу на «олимпийские игры» пчеловодов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Как рассказал представитель победившей пасеки Андрей Сколов, она работает с 2015 года, и все это время продает только мед собственного производства, а не скупает его у более мелких производителей, что является обычной практикой на местном рынке. При этом продукция компании полностью распродается.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.