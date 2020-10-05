Изношенную за десятилетия дорогу в Волгограде отремонтировали досрочно

Ремонт дорожного покрытия на автотрассе на севере Волгограда, запланированный на 2021 год по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», завершили досрочно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию областного центра.

Отмечается, что в ходе ремонта восстановлено более 3,2 километра изношенного за десятилетия участка автотрассы. Представитель мэрии уточнил, что на этом участке наблюдалась повышенная аварийность, также на состояние дорожного покрытия поступали многочисленные жалобы от жителей поселка Водстрой.

В администрации Волгоградской области сообщили, что восстановление транспортной инфраструктуры в регионе является приоритетным направлением с 2014 года. За это время в областном центре реконструировано и построено свыше 250 километров автодорог.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.